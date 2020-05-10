باحثون ايرانيون ينتجون معقما سائلا صديقا للبيئة

وقال الباحث وعضو الهيئة التدريسية في جامعة اميركبير والمدير التنفيذي للشركة المعرفية " تقي عبادي" اليوم الاحد لمراسل وکالة ارنا : ان الشركة المعرفية قامت بانتاج سائل "مولتي اوكسيدانت سوروكت" يستخدم للغسيل والتعقيم والتعفير، موضحا ان تقنية انتاجه هي عبور تيار كهربائي في سائل من ماء وملح ينتج عنه سائلان حامضي وقاعدي، مؤكدا ان تقنية هذه العملية تنحصر على هذه الشركة وبدون استخدام مواد كيمياوية .

وبين المدير التنفيذي للشركة ان هذا المعقم لايشكل تهديدا وخطرا على البشر خلال عمليات التعقيم والتعفير لمكافحة كورونا مشيرا الى امكانية تسويقة .

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور اعلن بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر يوم امس السبت 106 الاف و220 شخصا وبلغ عدد المتوفين في ايران 6589 شخصا فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 85 الفا و64 شخصا.

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