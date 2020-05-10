ضبط ما يزيد عن 4 اطنان من المخدرات جنوب شرقي البلاد

واضاف محمد قنبري اليوم الاحد ان قوات الامن الداخلي في مدينة ايرانشهر وبدعم معلوماتي من شرطة مكافحة المخدرات في محافظة اصفهان اطلعت على عملية نقل شحنة كبيرة من المواد الافيونية من قبل أفراد هذه العصابة المحترفة.

واكد ان قوات شرطة مكافحة المخدرات بمدينة ايرانشهر بتعاون مع قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان قامت بمراقبة تحركات افراد العصابة حيث تمكنت صباح اليوم الاحد من تحديد هويتهم حين نقل شحنة كبيرة من المخدرات بواسطة سيارتين من طراز نيسان.

وتابع العميد قنبري ان قوات الأمن الداخلي تمكنت خلال الاشتباك مع المهربين ضبط اربعة اطنان و228 كيلوغرام من انواع المخدرات وكميات من العتاد والاسلحة.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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