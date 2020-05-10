رفع الحظر عن إيران مطلب مشترك للقيادات السياسية النسوية في العالم

واعربت آلیشيا بارنا الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية في الأمم المتحدة لشؤون امريكا اللاتينية والكاريبي عن أسفها للضغوط الاجتماعية والاقتصادية المضاعفة التي تتعرض لها العوائل الايرانية بسبب الحظر تزامنا مع انتشار فيروس كورونا.

ودعت بارنا في ردها على رسالة ابتكار الى الغاء جميع أنواع الحظر التي تعرقل جهود الدول والشعوب في مكافحة انتشار كورونا ، ووعدت بانها ستعكس هذا الأمر الى الأمين العام للأمم المتحدة والى الاجتماع الافتراضي لمجموعة العشرين.

بدورها اكدت ميمنة محمد شريف المديرة التنفيذية لبرنامج الاسكان التابع للأمم المتحدة انها ستبذل جهودها للترويج لرفع جميع انواع الحظر.

وفي ردها على رسالة ابتكار اعربت مديرة برنامج البيئة في المنظمة الدولية اينغر اندرسون عن تعاطفها مع الحكومة والشعب الايراني خاصة العوائل المتضررة بفيروس كورونا ، مؤكدة انها ستعمل بالتعاون مع الأمين العام على حل مشكلات ايران في استيراد الأدوية والتجهيزات الطبية.

وكانت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة قد بعثت الشهر الماضي رسالة الى القيادات السياسية النسوية في العالم تحدثت فيها عن ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة كورونا ، كما شرحت ما تعانيه ايران بسبب الحظر الامريكي الاحادي المخالف لابسط القوانين الدولية.

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