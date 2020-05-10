مخرج ايراني يحكم في مهرجان دولي للافلام في كولومبيا

ويعتبر مهرجان كولومبيا الدولي للافلام القصيرة والمستقلة «SFTF Film Festival» حدثا يقام كل عام في كولومبيا ومخصص لافلام الرعب والخيال العلمي .
وتم انتخاب المخرج الايراني " كسرى تير سحر" ضمن هيئة التحكيم الاصلية في مهرجان كولومبيا الدولي للافلام القصيرة والمستقلة «SFTF Film Festival» .
وقبل ذلك كان المخرج الايراني " كسرى تير سحر" تم انتخابه ضمن هيئة التحكيم الاصلية في مهرجان امريكا الدولي للافلام القصيرة والمستقلة«Hollywood week film festival» .
ويقام مهرجان كولومبيا الدولي للافلام القصيرة والمستقلة «SFTF Film Festival» بتاريخ 13 نيسان / ابريل 2021 في العاصمة الكولومبية بوغوتا .
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