مخرج ايراني يحكم في مهرجان دولي للافلام في كولومبيا

طهران/ 9 أيار/ مايو/ ارنا - قال مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي: في الأسابيع القليلة الماضية، انخفض عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات والمراجعين والراقدين بالمستشفيات في وحدة العناية المركزة وعدد الوفيات بسبب كورونا، لكن إحصائياتنا في طهران لا تزال ملفتة.