استاذان ايرانيان يشاركان في تأليف كتاب لمنظمة " الفاو"

وكان لكل من الاستاذ ارمين توحيدي ومجتبى زاغري الاعضاء في الهيئة التدريسية بقسم علوم الحيوان والمصادر الطبيعية بكلية الزراعة في جامعة طهران دورا فاعلا ضمن اللجنة المؤلفة من 26 شخصا في تأليف كتاب تاثير المضافات الغذائية على البيئة وذلك بطلب من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

والهدف من تاليف هذا الكتاب هو الحد من اثار إنتاج واستهلاك مضافات الأعلاف الحيوانية وكذلك تأثير المصانع المنتجة لإضافات الأعلاف الحيوانية على البيئة والقاء الضوء على دور النقل في استهلاك الطاقة اسباب ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات البيئية.

يذكر ان منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) منظمة دولية تم تأسيسها في العام 1945وتنشط في مجال التنمية الزراعية.

انتهى**م م**