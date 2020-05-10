١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٣٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83782576
٠ Persons

سمات

استئناف ترانزيت السلع بين ايران وكردستان العراق

استئناف ترانزيت السلع بين ايران وكردستان العراق

طهران / 10 ايار/ مايو/ ارنا – أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية " روح الله لطيفي " عن استئناف ترانزيت السلع مع منطقة كردستان العراق.

وقال روح الله لطيفي، إنه بفضل متابعة القنصلية الايرانية في اربيل، فقد وافقت منطقة كردستان العراق على استئناف ترانزيت السلع كالسيارات ومعدّات البناء والحديد والانابيب الصناعية وفق معايير محددة.

واشار الى شروط الترانزيت عبر كردستان العراق، موضحاً: أن شروط منح الترخيص تتضمن دفع 25 بالمائة من اجمالي سعر سلع الترانزيت وامتلاك وثيقة تحدد المصدر وتحديد الوقت المطلوب في فاتورة الجمارك وخطاب من الممثل لتمرير بضائع الترانزيت (48 ساعة كحد اقصى).

ولفت المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية الى إن وزارة الداخلية والأمن والجمارك في كردستان العراق تضطلع بمهمة مراقبة نشاطات الترانزيت، فيما يتم إعادة مبلغ الضمان بعد مغادرة حدود منطقة كردستان وإعادة فاتورة المؤسسة المعنية.

وبحسب لطيفي ، فإن هذا الأمر بات قابلا للتنفيذ منذ 6 ايار/ مايو الجاري.

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 1 =