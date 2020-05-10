الرئيس روحاني يهنئ انتخاب الكاظمي رئيسا لوزراء العراق

وفي رسالة تهنئة لرئيس الوزراء العراقي الجديد، أعرب الرئيس روحاني عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات لخدمة المصالح المشتركة للبلدين وإحلال السلام والاستقرار في منطقة .

كما أعرب روحاني عن آمله في المزيد من تمتين وتطوير التعاون في جميع المجالات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق بما يتماشى مع المصالح المشتركة للدولتين وإقرار السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك في ظل العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الجارين والمسلمين و دعم السيد كاظمي وجهود الحكومة المنتخبة.

وتمنى الرئيس الايراني، لرئيس الوزراء العراقي موفور الصحة والمزيد من النجاح، وللشعب العراقي العزة والتقدم .

وكان البرلمان العراقي قد صوت بعد منتصف الاربعاء الماضي 7 مايو على المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، كما تم التصويت على 15 وزيرا من تشكيلته الوزارية، لتكتسب حكومة الكاظمي بذلك صفة رسمية، وعليه فقد ادى وكابينته الحكومية اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان.

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