وزارة الصحة: 51 حالة وفاة جديدة نتيجة كورونا في ايران

واوضح جهانبور خلال مؤتمره الصحفي اليومي، ان التقارير المخبرية وتقارير جامعات العلوم الطبية في ايران سجلت 1383 اصابة جديدة على مدى 24 ساعة ولغاية ظهر اليوم الاحد (10 ايار/ مايو) ليرتفع اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد 107 الف و603 حالة.

وبلغ عدد المتوفين 6640 شخص بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتابع، انه بناء على ذات الاحصائيات فقد بلغ اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في ايران 86 الفا و143 حالة لحد اليوم.

كما اعلن متحدث الصحة الايرانية، عن اجراء ما يبلغ 586 الفا و699 اختبارا طبيا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا لدى جميع مختبرات البلاد.

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