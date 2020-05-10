١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83782662
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وزارة الصحة: 51 حالة وفاة جديدة نتيجة كورونا في ايران

وزارة الصحة: 51 حالة وفاة جديدة نتيجة كورونا في ايران

طهران / 10 ايار/ مايو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور" اليوم الاحد وفي اخر حصيلة لانتشار فيروس كورونا على صعيد البلاد، ان اجمالي عدد المصابين بلغ لحد الان 107 الف و603 حالة، والمتوفين 6640 حالة بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واوضح جهانبور خلال مؤتمره الصحفي اليومي، ان التقارير المخبرية وتقارير جامعات العلوم الطبية في ايران سجلت 1383 اصابة جديدة على مدى 24 ساعة ولغاية ظهر اليوم الاحد (10 ايار/ مايو) ليرتفع اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد 107 الف و603 حالة.

وبلغ عدد المتوفين 6640 شخص بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتابع، انه بناء على ذات الاحصائيات فقد بلغ اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في ايران 86 الفا و143 حالة لحد اليوم.

كما اعلن متحدث الصحة الايرانية، عن اجراء ما يبلغ 586 الفا و699 اختبارا طبيا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا لدى جميع مختبرات البلاد.

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