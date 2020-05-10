الشعراء الايرانيون يطلقون حملة "فلسطين الحرة" تضامنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم

جاء ذلك في بيان "مركز الابداع الادبي" ومؤسسة "سبهر سورة" الفنية بوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار البيان الى ان حملة فلسطين الحرة تاتي في سياق تخليد سنوات طويلة من النضال والتضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني، وتضامنا مع جميع احرار العالم وجهودهم الهادفة الى الدفاع عن القدس الشريف وتحريرها من براثن الصهاينة الغاصبين.

ودعا الشعراء والادباء القائمون على حملة "فلسطين الحرة" الدولية جميع الشعراء والكتاب الاحرار في انحاء العالم للانضمام الى هذه المبادرة من خلال نشر اشعارهم ومدوناتهم على صفحافتهم الشخصية بموقع اينستغرام للتواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ # فلسطين _ الحرة.

انتهى ** ح ع