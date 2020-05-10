١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83782706
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الشعراء الايرانيون يطلقون حملة "فلسطين الحرة" تضامنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم

الشعراء الايرانيون يطلقون حملة "فلسطين الحرة" تضامنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم

طهران / 10 ايار / مايو / ارنا – على اعتاب حلول "يوم القدس العالمي"، اطلق جمع من الشعراء والكتاب في ايران حملة دولية بعنوان "فلسطين الحرة" للتضامن من الشعب الفلسطيني المظلوم واحرار العالم جميعا.

جاء ذلك في بيان "مركز الابداع الادبي" ومؤسسة "سبهر سورة" الفنية بوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار البيان الى ان حملة فلسطين الحرة تاتي في سياق تخليد سنوات طويلة من النضال والتضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني، وتضامنا مع جميع احرار العالم وجهودهم الهادفة الى الدفاع عن القدس الشريف وتحريرها من براثن الصهاينة الغاصبين.

ودعا الشعراء والادباء القائمون على حملة "فلسطين الحرة" الدولية جميع الشعراء والكتاب الاحرار في انحاء العالم للانضمام الى هذه المبادرة من خلال نشر اشعارهم ومدوناتهم على صفحافتهم الشخصية بموقع اينستغرام للتواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ # فلسطين _ الحرة.

انتهى ** ح ع

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