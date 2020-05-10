مسؤول : ايران مستعدة لتنفيذ مشاريع منجمية في دول المنطقة

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، اشار "دري" الى ان ايران تمتلك ما يبلغ 68 نوعا من المواد المنجمية؛ مضيفا ان الخبراء الايرانيين بامكانهم تنفيذ مشاريع تنقيب منجمية في دول المنطقة ايضا.

وبحسب هذا المسؤول في وزارة الصناعة الايرانية، يبلغ احتياطي المواد المنجمية في ايران 60 مليار طن، وان حجم الاكشافات المنجمية الايرانية يبلغ 400 مليون طن سنويا؛ داعيا الى تخصيص المزيد من الاستثمارات لتوسيع عمليات التنقيب والاكتشافات المنجمية في البلاد .

وفي سياق متصل، كان رئيس منظمة الجيولوجيا والاكتشافات المنجمية في ايران "عليرضا شهيدي" قد اعلن عن قيام المنظمة الايرانية بتنفيذ مشاريع تنقيب منجمية في طاجيكستان والسودان والنيجر وبوليفيا وفنزويلا والاكوادور.

انتهى ** ح ع