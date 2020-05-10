ضبط 1.5 طن مخدرات في العاصمة طهران

وأشار الى اطلاق مرحلة جديدة من حملة القبض على متعاطيي المخدرات في العلن اعتبارا من اليوم الأحد (10 مايو) وتسليمهم الى مراكز إعادة التأهيل.
وأضاف العميد رحيمي، انه وفقا لتعليمات وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، يتم رعاية هؤلاء المدمنين في مراكز إعادة التأهيل لمدة سنة كاملة.
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طهران/10 أيار/مايو/إرنا- أعلن رئيس قوى الأمن الداخلي في العاصمة طهران العميد حسين رحيمي عن تفكيك 4 عصابات لتهريب المخدرات خلال الأيام الأخيرة وضبط طن ونصف الطن مخدرات كانت بحوزتهم والقبض على جميع عناصر العصابات.
وأشار الى اطلاق مرحلة جديدة من حملة القبض على متعاطيي المخدرات في العلن اعتبارا من اليوم الأحد (10 مايو) وتسليمهم الى مراكز إعادة التأهيل.
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