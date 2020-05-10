مسؤول اذربيجاني : البعض يسعى وراء توتير العلاقات بين طهران وباكو

ونقل مراسل "ارنا" في اذربيجان عن "شفي اوف" انه اشار في تصريح صحفي اليوم الاحد، الى توقيع اتفاق بين طهران وباكو في عام 2016 حول انشاء السدين خدا آفرين وقيز قلعة سي على نهر ارس؛ معربا عن استغرابه من اهتمام التيارات المعارضة للحكومة (الاذربيجانية) الى هذه الوثيقة بعد مرور اعوام على توقيعها.

ونفى المسؤول في حكومة باكو الادعاء بان "اذربيجان تكتمت على توقيعها مذكرة تفاهم مع ايران"؛ مصرحا ان هناك من يعمل على اثارة التوتر بين البلدين.

واضاف، ان "هذه التيارات تسعى من خلال تقاريرها المغرضة وراء تشويه سمعة البلد وتقويض وحدة المجتمع الاذربيجاني".

واكد رئيس معهد العلاقات الدولية في الرئاسة الاذربيجانية، ان ايران اظهرت من جديد عبر توقيع على هذا الاتفاق، بانها تحترم سيادة و وحدة الاراضي في جمهورية اذربيجان.

انتهى ** ح ع