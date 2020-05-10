استثمارات اجنبية بقيمة 59 مليون دولار بقطاع السياحة في خراسان الرضوية

وقال مساعد مدير عام دائرة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية لشؤون الاستثمارات في محافظة خراسان الرضوية احمد ديناري ان هذه الاستثمارات الاجنبية تم توظيفها في 12 مشروعا سياحيا تشمل فنادق ومراكز ترفيه وتسلية وسياحة ومجمعات سياحية ومكاتب سفريات.

واضاف، انه وفي سياق تنمية صناعة السياحة في المحافظة هنالك في الوقت الحاضر 248 مشروعا باستثمارات تعادل 162 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) هي الان في مختلف مراحل البناء والانشاء.

يذكر ان هنالك نحو 2300 مؤسسة سياحية ناشطة في محافظة خراسان الرضوية حيث تتبوأ الصدارة في البلاد في هذا المجال.

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