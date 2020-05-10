١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83783051
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الحكومة الايرانية تؤخر الدوام الرسمي ساعتين للوزارات والمؤسسات يومي 19 و 23 من شهر رمضان

الحكومة الايرانية تؤخر الدوام الرسمي ساعتين للوزارات والمؤسسات يومي 19 و 23 من شهر رمضان

طهران / 10 ايار / مايو / ارنا- قررت الحكومة الايرانية تاخير بدء الدوام الرسمي للوزارات والمؤسسات والمنظمات والشركات الحكومية يومي 19 و 23 شهر رمضان المبارك.

وخلال اجتماع الحكومة الايرانية اليوم والذي عقد رئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني، تم اتخاذ جملة من القرارات من ضمنها تاخير بدء الدوام الرسمي ساعتين لجميع الوزارات والمؤسسات والمنظمات والشركات الحكومية يومي 19 (الاربعاء الجاري) و 23 (الاحد من الاسبوع القادم) من شهر رمضان المبارك بغية اتاحة الفرصة للمواطنين لاحياء ليالي القدر (ليلة القدر الاخرى وهي 21 من شهر رمضان المبارك تصادف الجمعة).    

كما تم في الاجتماع اتخاذ قرار في مجال السيارات في سياق توفير حقوق الزبائن والغاء الوسطاء (بغية الحيلولة دون ارتفاع الاسعار).

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