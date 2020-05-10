العراق يسجل 88 إصابة جديدة بفايروس كورونا و32 حالة شفاء

وذكر بيان للوزارة ان "مجموع الإصابات ٢٧٦٧ ومجموع الوفيات ١٠٩ ومجموع حالات الشفاء ١٧٣4 أما عدد الراقدين الكلي فبلغ ٩٢٤".

فيما قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، مساء الاحد، فرض حظر شامل للتجوال خلال عيد الفطر المبارك، وان يكون حظر التجوال اليومي من الساعة الخامسة مساء الى الخامسة صباحا، بعد ان كان من السادسة صباحا الى السادسة مساء، فضلا عن فرض شروط على وسائط النقل الداخلي وفرض اجراءات مشددة بحق المخالفين .

وكشف مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية رياض عبد الأمير عن تقديم مقترح لفرض الحظر الشامل التام لمدة أسبوعين، بهدف تقليل نسب الاصابة بفيروس كورونا.

واشار عبد الامير الى ان الحظر المناطقي قد يكون الخيار الانسب في حال لم يطبق الحظر الشامل.

وبخصوص تصاعد معدل الاصابات، أكد المسؤول في وزارة الصحة العراقية ان هذا الامر يعود لزيادة أعداد الفحوصات اليومية.

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