أمانة مسجد الكوفة تعتذر عن إقامة مراسيم ذكرى جرح الإمام علي (عليه السلام)

وذكرت أمانة المسجد المعظم في بيان لها، : "تعتذر أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به عن إقامة مراسيم عزاء جرح أمير المؤمنين (عليه السلام) فجر يوم الاربعاء التاسع عشر من شهر رمضان المبارك لهذا العام امتثالا لتوجيهات ديوان الوقف الشيعي وخلية الازمة في المحافظة حرصاً منها على سلامة المعزين والزائرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا".

وكانت خلية محافظة النجف الاشرف أعلنت، الخميس الماضي، اعتذارها عن استقبال أي زائر في ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).

وأكدت الخلية في بيان لها، إعتذار المحافظة عن استقبال أي زائر لها خلال زيارة استشهاد الامام علي (ع) وعيد الفطر المبارك لمنع تفشي وباء كورونا.

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