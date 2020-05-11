العراق: الحشد الشعبي يعلن احباط محاولة تسلل لـ"داعش" الارهابي في جرف النصر

وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان له، ان "قوة من قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي تمكنت، الاحد، من احباط محاولة تسلل لعناصر فلول تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الرويعية التابعة لناحية جرف النصر خلال عمليات بحث وتفتيش".

وأضاف أن "العملية اسفرت عن استشهاد المقاتل البطل (عبد الله محسن محمد) من اهالي محافظة البصرة والمنسوب الى لواء 47 بالحشد الشعبي اثناء أداء الواجب".

كما اعلن معاون امر اللواء 30 الحشد الشعبي ابو كوثر الشبكي، الاحد، ان قيادة عمليات الحشد الشعبي وبالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية المتمثلة بالفرقة السادسة عشرة من تنفيذ عمليات استباقية في صحراء الجزيرة للقضاء على خلايا داعش المتواجدة فيها.

وقال الشبكي في حديث متلفز بثته قناة "العهد" الفضائية المحلية, ان قيادة عمليات الحشد الشعبي وبالتنسيق مع فرقة (16) الجيش العراقي نفذت عملية استباقية في صحراء الجزيرة الممتدة من قضاء سنجار غربا الى قضاء الحضر جنوب الموصل للقضاء على خلايا داعش الارهابي الذي نشط في الآونة الاخيرة واستهدفت المدنيين والقوات الامنية.

ولفت بان العملية جاءت وفق معلومات استخبارية عن تواجد الارهابيين في تلك المناطق مما اسفر عن قتل عدد منهم وتدمير عدد من مضافاتهم في تلك المناطق الوعرة .

واوضح بان الحشد الشعبي مستمر في تطهير جيوب داعش في تلك المناطق لضمان عدم عودتهم او تعرضهم للمدنيين العزل.

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