مشروع للتعاون بين بلدية طهران وبرنامج الامم المتحدة الانمائي

وخلال اجتماع عقد الاحد بين مساعد رئيس بلدية طهران للشؤون الدولية ورئيس مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي كلوديو بروفيداس، جرى البحث حول تعزيز التعاون بين الجانبين بشان المشاريع الحضرية خاصة خفض النفايات ومشروع "كاب".

واشار بروفيداس، الى ان المكتب يتعاون مع ايران في 3 مجالات رغم الحظر وقال، انه وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الايرانية ينشط المكتب في 3 مجالات وهي دعم البرامج التنفيذية وتسهيل شراء الاجهزة والمعدات اللازمة وفي اطار "جنوب-جنوب".

واضاف، ان ايران بصفتها عضوا في منظمة الامم المتحدة لها الحق في الاستفادة من طاقات UNDP ونحن ايضا على استعداد للقيام باي تعاون ممكن.

واوضح بان البرنامج الانمائي للامم المتحدة شريك تنفيذي لبلدية طهران خاصة في مجال مشاريع ادارة النفايات.

بدوره استعرض المدير التنفيذي لمنظمة ادارة النفايات في بلدية طهران صدرالدین علیبور، مشروع "كاب" الذي يتضمن 6 محاور لادارة النفايات بصورة افضل.

واعتبر عليبور مجال ادارة النفايات ضمن الاولويات الثلاث لبلدية طهران حتى العام القادم وقال، انه في حال نجاح مشروع "كاب" بتعاون UNDP فمن المؤكد انه سيشكل انموذجا لتطبيقه في المدن الاخرى.

يذكر ان انتاج النفايات في العاصمة طهران يبلغ ما بين 70 الى 100 طن يوميا.

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