تسجيل قرية في شمال ايران، القرية العالمية للشراشف

واعلنت اللجنة العالمية للصناعات اليدوية عن تسجيل قرية قاسم اباد كالقرية العالمية للشراشف والاغطية ( World Crafts Council).

وكان المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة جيلان قد اعلن في شهر تموز 2019 عن تسجيل الغابات الهيركانية الإيرانية (Caspian Hyrcanian mixed forests) على لائحة مواقع التراث العالمي لليونسكو خلال الإجتماع الأربعين للجنة التراث العالمي لليونسكو بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

يذكر انه تم تسجيل 23 من المعالم التاريخية والطبيعية في ايران في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، 22 منها تاريخية، ولها تأثير طبيعي، بما في ذلك "صحراء لوت" .

وكانت اللجنة العالمية للصناعات اليدوية قد سجلت قرية دارستان في مدينة سيرجان التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق ايران قرية للسجاد اليدوي ( الكليم ) عالميا.

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