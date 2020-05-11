شركة هما تستأنف رحلاتها إلى هولندا بعد توقف شهرين

بعد تفشي فيروس كورونا بالعالم في مارس الماضي، وضعت قيود على الرحلات الجوية بين إيران والدول الأوروبية؛ ومنذ ذلك الحين، سعت الخطوط الجوية الإيرانية على حصول تراخيص وتمكنت من تسيير رحلات إلى إيطاليا وإسبانيا والنمسا فقط، أما اليوم فقد أعلنت أنها حصلت على ترخيص آخر لتسيير رحلاتها الجوية إلى أوروبا.

واوضحت العلاقات العامة لشركة هما للطيران، بان الرحلة إلى هولندا، سيتم إجراؤها كل يوم خميس من مطار الإمام الخميني إلى مطار أمستردام بإذن من وزارة الصحة ومنظمة الطيران الوطنية وبالامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية .

وبحسب التصريح، فإن المواطنين الهولنديين وحاملي بطاقات الإقامة والتأشيرات المتعددة والأشخاص الذين يحملون تأشيرة من النوع (MVV ) ومواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والدبلوماسيين وأعضاء المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية والعسكريين والدبلوماسيين المكلفين من وزارة الخارجية الإيرانية بالعمل في هولندا، والكوادر الصحية والعاملين في قطاع نقل البضائع وعمال الحدود سيتمكنون من السفر إلى هولندا.

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