١١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83783575
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تفاصیل جدیدة عن حادث سفینة کنارک الحربیة

الحادث اسفر عن 19 شهیدا و15 جریحا

الحادث اسفر عن 19 شهیدا و15 جریحا

طهران/ 11 ايار/ مايو/ ارنا - أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الإيراني انباء جديدة حول كيفية حصول الحادث لاحدى القطع البحرية الخفيفة في مياه جاسك وجابهار جنوب البلاد .

وفي تقرير نشرته اليوم الاثنين ذكرت العلاقات العامة ان عددا من القطع البحرية كانت تقوم بتمارين عصر أمس الاحد في مياه جاسك وجابهار، واثناء التمرين تعرضت سفينة الاسناد (كنارك) الى حادث ما أدى الى استشهاد واصابة عدد من منتسبي القوة البحرية .

وبعد وقوع الحادث توجهت فرق الانقاذ البحرية الى المكان وقامت باخلاء الشهداء والجرحى ونقلتهم الى المستشفيات، مشيرة الى أن عدد شهداء الحادث بلغ 19 شخصا اضافة الى 15 جريحا.

وأعلنت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الأولى في بندرعباس (جنوب البلاد) عن تعرض قطعة بحرية خفيفة تابعة لهذه المنطقة الى حادث قرب ميناء جاسك التابع لمحافظة هرمزكان على بحر عمان.

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