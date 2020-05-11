ربيعي : قرار تبادل السجناء الايرانيين والامريكيين ليس بحاجة لوساطة أو مفاوضات

وفي حديثه مع الصحفيين صباح اليوم الاثنين اشار ربيعي الى أن ماطرحه سابقا بشأن تبادل السجناء بين ايران وامريكا يرتبط بنفس الاقتراح الذي قدمه وزير الخارجية محمد جواد ظريف قبل عامين والذي أكد فيه استعداد ايران لتبادل السجناء مع كل دول العالم وليس فقط مع امريكا.

واضاف ان هذا الأمر ليس بحاجة الى وساطات أو اجراء مفاوضات اذا توفرت الارادة التنفيذية ، موضحا ان مكتب رعاية المصالح الذي تمثله سويسرا بامكانه بما يملك من تجربة ادارية ان ينجز عملية التبادل.

الحكومة تصب كل اهتماماتها للحفاظ على ارواح المواطنين وأعمالهم

وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن الدولة بكل اركانها وبكل طاقتها تعمل على حماية أرواح المواطنين وتحرص على استمرار أعمالهم ونشاطاتهم الاقتصادية .

واوضح ربيعي، أن الحكومة تبذل اقصى جهدها ليل نهار لمتابعة أمرين مهمين الأول هو مكافحة انتشار فيروس كورونا ، والثاني هو رعاية مصالح المواطنين وحماية ارواحهم ودعم اعمالهم ونشاطاتهم الاقتصادية.

واشار الى أن احصاءات المركز الوطني لمكافحة كورونا تشير الى انخفاض نسبة الوفيات بالوباء وزيادة أجهزة وطرق تشخيص المصابين ، مشيرا الى اجراء 30 الف اختبار يوميا ، على أن يرتفع هذا الرقم مستقبلا الى مليون ونصف المليون حتى اكمال فحص المواطنين.

يتبع..