استخدام البلازما في علاج مرضى كورونا

وقالت الدكتورة عفت ايراني جم اليوم الاثنين لمراسل ارنا ان هذا النوع من العلاج يتم عن طريق اخذ بلازما المتعافين من مرض كورونا واعطائه للمصابين مبينة ان اجسام المصابين تكون قليلة المناعة في الايام الاولى للاصابة مما يؤدي الى ارتفاع عدد الوفيات لذا يتم استخدام البلازما العلاجية .

واضافت ان علاج المرضى في الايام الاولى للاصابة عن طريق البلازما تحد من تفاقم حالتهم المرضية وتحول دون رقودهم في غرف العناية المركزة واستخدام التنفس الصناعي .

وبينت ان هذا العلاج بات يستخدم في مستشفى الامام الخميني (ره) في اردبيل وان نتائجه كانت ايجابية بالنسبة للمصابين بمرض كورونا مشيرة الى استخدامه في عدد من مستشفيات ايران.

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