ظريف يعزي بإستشهاد عدد من منتسبي القوة البحرية للجيش

وکتب ظريف في رسالة التعزية ان حادث سفينة كنارك الذي اطلعت عليه فجر اليوم الذي ادى الی استشهاد عدد من عناصر القوة البحرية للجيش واصابة اخرين بجروح قد آلمنا بشدة . لا اعرف ماذا اقول كي أفي بالغرض فنحن ندين براحتنا وامننا لهؤلاء الاعزاء.

واضاف: اتقدم بخالص العزاء لسماحة القائد العام للقوات المسلحة ولعوائل الشهداء والشعب الايراني العظيم والكوادر في القوات المسلحة واطلب من الله عزوجل الشفاء للجرحي.

وفي تقرير نشرته اليوم الاثنين ذكرت العلاقات العامة ان عددا من القطع البحرية كانت تقوم بتمارين عصر أمس الاحد في مياه جاسك وجابهار، واثناء التمرين تعرضت سفينة الاسناد (كنارك) الى حادث ما أدى الى استشهاد 19 واصابة 15 شخصا من منتسبي القوة البحرية .

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