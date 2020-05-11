الامم المتحدة تقدم مساعدات بقيمة 10 ملايين يورو لإحياء مستنقع هامون

واعرب وحيد بورمردان اليوم الاثنين عن ارتياحه لتخصيص الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي 10 ملايين يورو لتنفيذ مشروع تعزيز الادارة الشاملة للموارد الطبيعية لتنشيط النظام البيئي للمستنقع>

واعلن عن التوقيع على وثيقة التعاون بين منظمة حماية البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمايي UNDP لمدة خمس سنوات .

وقال ان قرار تقديم المساعدات اتخذ بعد اجتماعات مطولة لمناقشة القضايا المتعلقة بمستنقع هامون الدولي على مستوى الخبراء الدوليين فضلا عن عدة زيارات من قبل فرق متخصصة من المنظمات الدولية بشان الاسراع في عملية احياء مستنقع هامون.

انتهى** 1453**