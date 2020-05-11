١١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٤٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83783955
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تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 11 ايار/ مايو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 109 الاف و286 شخصا وبوفاة 45 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 6685 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1683 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 109 الاف و 286 حالة لغاية الان بينهم  2073 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 87 الفا  و422 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 45 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6685   شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان  601  الفا و324 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان، أقل من 30 بالمائة منهم يرقدون في المستشفى ونحو 70 بالمائة لديهم اعراض مرضية خفيفة وتم ترخيصهم من المستشفى.

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