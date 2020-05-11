تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1683 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 109 الاف و 286 حالة لغاية الان بينهم 2073 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 87 الفا و422 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 45 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6685 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 601 الفا و324 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان، أقل من 30 بالمائة منهم يرقدون في المستشفى ونحو 70 بالمائة لديهم اعراض مرضية خفيفة وتم ترخيصهم من المستشفى.

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