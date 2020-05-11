صادرات ايران الى اوراسيا تسجل نموا بمقدار 68%

واشار حميد زادبوم في اجتماع مع تجار القطاع الخاص والعام الى تفعيل الاتفاقية التجارية المؤقتة بين ايران واوراسيا وتأثيرها على تنمية التجارة بين الجانبين وقال يجب علينا دراسة هذه الاتفاقية بشكل جيد واصلاح نواقصها عند التوقيع النهائي عليها لانها مهمة جدا في تنمية التجارة بين ايران ودول اوراسيا .

واضاف ان التجارة بين ايران واتحاد دول اوراسيا (والذي يضم خمس دول هي روسيا و كازاخستان وقيرغيزيا و أرمينيا وبيلاروسيا) سجلت نموا بنسبة 69.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقها وذلك منذ تفعيل الاتفاقية خلال ستة اشهر منتهية في اذار/ مارس 2020.

وبحسب تقرير للجمارك أن حجم التجارة الخارجية بين إيران وأوراسيا، بلغ من 27 اكتوبر2019 لغاية 25 مارس 2020 ، مليارا و 489 مليونا و232 ألفا و 265 دولارا، كانت حصة الواردات من هذا الرقم 67٪ .

وأن صادرات إيران إلى أوراسيا من حيث الوزن، بلغت مليونا و 159 ألفا و 479 طنا ، وبقيمة 489 مليونا و 931 ألفا و 955 دولارا.

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