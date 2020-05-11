شركة إيرانية ناشئة في كندا تقدر قيمتها بملياري دولار

وأفادت معاونية العلوم والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية، بأن شركة ApplyBoard الإيرانية تمكنت من استقطاب 100 مليون دولار من الدعم المالي لتبلغ قيمتها الحالية نحو ملياري دولار.

وتعتبر شركة ApplyBoard شركة قائمة على الذكاء الإصطناعي تساعد الطلاب الأجانب على مواصلة دراساتهم في مرحلة ما بعد الإعدادية في دول أخرى.

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