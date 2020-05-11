شمخاني يعزي باستشهاد عدد من أبطال بحرية للجيش

وتقدم أمين المجلس الاعلى للأمن القومي بخالص العزاء والتبريك لسماحة القائد العام للقوات المسلحة وذوي شهداء سفينة الدعم اللوجستي "كنارك" التي تعرضت عصر أمس الاحد الى حادث مؤلم.

وأضاف شمخاني في بيانه، إن مياه وتربة وسماء هذه الأرض المجيدة آمنة وهادئة دوما، بفضل تضحيات الجنود البواسل الحاملين ارواحهم على أكفهم، والذين لن تكون مكافأتهم سوى الشهادة الجميلة لجهادهم الذي لا مثيل له.. تحية اكبار واجلال لعظمة الشهداء وأرواحهم السامية والسماوية.

واعرب شمخاني عن تعازيه باستشهاد هؤلاء الابطال المنتسبين للقوة البحرية للجيش في سفينة "كنارك"، لكافة منتسبي الجيش الإيراني، وأسر الشهداء الابرار.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الايراني قد اصدرت بيانا اوضحت فيه ان هذا الحادث الذي وقع لاحدى القطع البحرية الخفيفة في المنطقة العامة لمياه مينائي جاسك وجابهار (في بحر عمان جنوب شرقي ايران)، خلال التمرين الذي جرى عصر امس الاحد من قبل عدد من القطع البحرية، حيث تعرضت سفينة الدعم اللوجيستي الخفيفة "كنارك" الى حادث استشهد على اثره عدد من ابطال القوة البحرية.

واشار البيان الى ان هذا الحادث اسفر عن استشهاد 19 شخصا واصابة 15 آخرين.

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