اللواء باقري : مستعدون لتوسيع التعاون الدفاعي – الاقتصادي مع باكستان

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين اللواء باقري اليوم الاثنين مع قائد الجيش الباكستاني "الجنرال باجوا"؛ حيث استعرض الجانبان اخر المستجدات على صعيد العلاقات العسكرية بين البلدين وجائحة كورونا وامن الحدود المشتركة.

واعرب اللواء باقري عن ارتياحه لمسيرة العلاقات المتنامية واواصر الاخوة السائدة بين القوات المسلحة الايرانية والباكستانية؛ مؤكدا استعداد القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية على رفع مستوى العلاقات الثنائية كما ضرورة تعزيز الاجراءات الامنية داخل الحدود المشتركة والحؤول دون استغلالها من جانب الجماعات الارهابية المارقة واعداء الشعبين.

وقال اللواء باقري : نحن نتوقع من قادة الجيش الباكستاني اتخاذ قرارات حازمة في سياق الافراج عن 3 من قوات الحدود الايرانيين المحتجزين بيد الزمرة الارهابية.

الى ذلك، قدم قائد الجيش الباكستاني في هذا الاتصال تقريرا حول الانشاءات وعمليات وضع الحواجز في الخطوط الحدودية المشتركة بين البلدين.

ونوه الجنرال باجوا بالعلاقات العسكرية والدفاعية المتنامية بين طهران واسلام اباد؛ داعيا الى تعزيز اللقاءات وتبادل الزيارات بين خبراء البلدين من اجل تامين المناطق الحدودية والتصدي لممارسات الجماعات الارهابية الرامية الى زعزعة الامن فيها.

انتهى ** ح ع