جهانغيري مهنئاً الكاظمي: لتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات

وقدم النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري في برقيته خالص التهاني لمصطفى الكاظمي لانتخابه رئيسا جديدا للوزراء في العراق.

واعرب جهانغيري عن امله في ان تشهد العلاقات والتعاون بين البلدين الجارين والمسلمين نموا مضطردا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المتبادلة لشعبي البلدين والسلام والاستقرار في المنطقة متمنيا له دوام السلامة والتوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من السعادة والرخاء والازدهار.

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