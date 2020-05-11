روحاني يعين مدرس خياباني مشرفا على وزارة الصناعة والتعدين والتجارة

وأكد روحاني في هذا المرسوم، ضرورة بذل الإهتمام الخاص بتحقيق القفزة في الإنتاج والتي ستؤدي إلى تعزيز الإقتدار والعزم الوطني في ظروف الحظر الجائر، وكذلك زيادة التنسيق بين المؤسسات التابعة للوزارة والإستفادة القصوى من جميع الطاقات وآراء الخبراء بشأن إدارة السوق وتوفير السلع الأساسية وتنظيم أسعار السيارات ورفع عقبات الإنتاج وتنمية الصادرات غير النفطية، متمنيا للمشرف على الوزارة التوفيق في أداء مهامه.

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