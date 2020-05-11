١١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٧:٥٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83784307
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اللواء باقري يعزي باستشهاد عدد من كوادر القوة البحرية البواسل

اللواء باقري يعزي باستشهاد عدد من كوادر القوة البحرية البواسل

طهران / 11 ايار / مايو / ارنا – بعث رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" برقية عزاء باستشهاد جمع من الابطال المنتسبين الى بحرية الجيش الايراني خلال التدريبات البحرية التي اقامتها في بحر عمان.

وكتب في برقية العزاء التي بعثها اللواء باقري اليوم الاثنين، الى القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي" : انني اتقدم بخالص العزاء الى سماحة قائد الثورة الاسلامية، القائد العام للقوات المسلحة وعوائل الشهداء الكريمة وجميع القادة العسكريين والمضحين الاباة بمناسبة استشهاد جمع من الضباط والكوادر المخلصة والشجاعة لدى هذه القوة خلال التدريبات البحرية في منطقة بحر عمان. 

واعرب اللواء باقري عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث؛ سائلا العلي القدير ان يمن على الشهداء الابصال بعلو الدرجات والحشر مع شهداء واقعة كربلاء، وللقائد العام للجيش وجميع المضحين وايضا عوائل الشهداء الكريمة وذويهم بالصبر والاجر الجزيل.

وكانت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الأولى في بندرعباس (جنوب البلاد)، اعلنت عن تعرض قطعة بحرية خفيفة تابعة للجيش الايراني الى حادث قرب ميناء جاسك التابع لمحافظة هرمزكان على بحر عمان.

انتهى ** ح ع

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