اللواء باقري يعزي باستشهاد عدد من كوادر القوة البحرية البواسل

وكتب في برقية العزاء التي بعثها اللواء باقري اليوم الاثنين، الى القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي" : انني اتقدم بخالص العزاء الى سماحة قائد الثورة الاسلامية، القائد العام للقوات المسلحة وعوائل الشهداء الكريمة وجميع القادة العسكريين والمضحين الاباة بمناسبة استشهاد جمع من الضباط والكوادر المخلصة والشجاعة لدى هذه القوة خلال التدريبات البحرية في منطقة بحر عمان.

واعرب اللواء باقري عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث؛ سائلا العلي القدير ان يمن على الشهداء الابصال بعلو الدرجات والحشر مع شهداء واقعة كربلاء، وللقائد العام للجيش وجميع المضحين وايضا عوائل الشهداء الكريمة وذويهم بالصبر والاجر الجزيل.

وكانت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الأولى في بندرعباس (جنوب البلاد)، اعلنت عن تعرض قطعة بحرية خفيفة تابعة للجيش الايراني الى حادث قرب ميناء جاسك التابع لمحافظة هرمزكان على بحر عمان.

انتهى ** ح ع