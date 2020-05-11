الرئيس روحاني يعزي باستشهاد عدد من أفراد القوة البحرية للجيش

وتابع روحاني في رسالته، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد واصابة عدد من منتسبي الجيش الإيراني الأبطال، اثر الحادث الأليم الذي تعرضت له سفينة الجيش أثناء القيام بمناورات جاءت في سياق تعزيز الأمن القومي والحفاظ والإرتقاء بالجاهزية الدفاعية للبلاد".

واشاد رئيس الجمهورية بخدمات هؤلاء المدافعين عن الوطن مقدما تعازيه القلبية الى اللواء موسوي، وكوادر الجيش الغيارى والأسر المفجوعة لشهداء الحادث، سائلا الباري تعالى أن يمن في هذا الشهر الفضيل على شهداء الحادث بعلو الدرجات وعلى المصابين بالشفاء العاجل.

و تعرضت سفينة الدعم اللوجيستي الخفيفة "كنارك"، أمس الأحد، الى حادث اسفر عن استشهاد 19 شخصا واصابة 15 آخرين.

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