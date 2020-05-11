العراق يؤكد على مواصلة التعاون في اطار الائتلاف الرباعي ضد داعش

وفي تصريح صحفي اليوم الاثنين، نوه اللواء الخفاجي بأهمية التنسيق بين الدول الاربعالاعضاء في هذا الائتلاف؛ مؤكدا ان العراق يتطلع الى آليات جديدة حول التعاون في اطار الائتلاف الرباعي.

واضاف، ان القضاء على فلول داعش الارهابية يتطلب آليات جديدة حول التعاون بين البلدان الاربعة، مشيرا الى استمرار التنسيق بين ايران والعراق وسوريا وروسيا في هذا السياق.

وفيما اكد على التنسيق المعلوماتي القائم بين قيادة العمليات المشتركة العراقية مع اللجنة الرباعية في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، صرح هذا القائد العسكري العراقي ان الائتلاف الرباعي يضطلع بدور هام للغاية على صعيد تبادل المعلومات في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع