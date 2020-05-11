إعادة فتح حدود ميرجاوه-تفتان بين إيران وباكستان اعتبارا من اليوم

وأضاف لطيفي، انه وفقا للقرار المتخذ من قبل مديري هذا المعبر الحدودي في إيران وباكستان، سيكون المعبر مفتوحا في الأيام الزوجية من الساعة 8 صباحا حتى الثانية ظهرا في قسمي الجمارك والأسواق ومن المقرر أن يستقبل يوميا 75 شاحنة من البضائع الإيرانية المصدرة، وأضاف، ان هذا القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين مع إعطاء الأولية للشاحنات المتوقفة والسلع التي تم اجراء جميع المراحل القانونية لتصديرها الى باكستان منذ شهر آذار/مارس الماضي.

وأكد المتحدث باسم الجمارك، استعداد إدارة المعبر من الجانب الإيراني للعمل على مدار الساعة مع الالتزام بجميع البروتوكولات الصحية بعد عودة الوضع الى طبيعته وذلك بهدف التسريع في استقبال السلع الإيرانية من قبل الجانب الباكستاني.

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