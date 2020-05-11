مصدر مسوؤل : ايران تحتل المركز الثالث عالميا في عدد المتعافين من فيروس كورونا

واوضح دهقاني في تصريح له اليوم، انه بنا على اخر تقارير مركز الاستشهاد المرجعي، فقد تصدرت الصين المركز الاول مع 94,27 بالمئة، والمانيا الثانية بواقع 84 بالمئة، وايران الثالثة بعدما سجلت 80 بالمئة من اجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا عالميا.

كما نوه الى تراجع معدل الوفيات جراء هذا الوباء في ايران من 6,37 الى 6,18 بالمئة، بينما سجّلت كل من فرنسا 14,91 بالمئة وبريطانيا 14,15 بالمئة من الوفيات.

واضاف، ان تقرير مركز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الاسلامي يتضمن ايضا اجمالي المقالات التي اعدت على صعيد العالم حول جائحة كورونا؛ مبينا ان الصين تصدرت المركز الاول في هذا المجال ايضا بتقديم الف و500 مقال، وامريكا المركز الثاني التي قدمت مايبلغ الفا و332 مقالا وبريطانيا الثالثة عالميا مع 635 مقالا.

وتابع، ان ايران جاءت في المركز العاشر بتقديم 129 مقالا علميا في هذا المجال.

انتهى ** ح ع