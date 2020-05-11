الرئيس روحاني: الشعب الايراني العظيم هو المنتصر في ساحة المواجهة لكورونا

وخلال اجتماع لتبادل الافكار مع الناشطين في مجال مكافحة كورونا في محافظتي اذربيجان الشرقية والغربية عبر نقمية الاتصال المرئي قال الرئيس روحاني، ان الشعب خاصة الكوادر الطبية في ايران جاءوا الى الساحة بقوة وروح تضحوية منذ تفشي فيروس كورونا وصنعوا المفاخر فيها، ومثلما اشار قائد الثورة الاسلامية يوم امس الى هذه النقطة المهمة في مرحلة الدفاع المقدس فان هذه المفاخر والتضحيات والايثار يجب ان تسجل في التاريخ وتبقى خالدة.

واشار الى التعامل بتمييز مع الافراد في الكثير من الدول المدعية للتقدم، في مجال مكافحة كورونا وقال، انه وعلى النقيض من ممارسات التمييز تلك، فقد كنا نحن المنتصرين في كل مجالات هذه الساحة ولم نلتفت في اي وقت من الاوقات الى ان الشخص الذي يدخل المستشفى الحكومي؛ من اي مدينة هو وبأي لسان ينطق ومن اي قومية او طائفة هو وما هو عمره وهل هو فقير او غني وحتى اننا عالجنا جميع الرعايا الاجانب في كل انحاء البلاد مجانا.

يتبع..