سفير ایران في کرواتیا يدعو اوروبا لتفعيل صوتها الموحد حول الاتفاق النووي

وفي مؤتمر عقد عبر الفيديو كونفرانس في العاصمة الكرواتية زغرب بين وزير الخارجية الكرواتي والسفراء غير الاوروبيين المقيمين في هذا البلد، قال اسماعيلي، انه مثلما أكد مؤسسو الاتحاد الاوروبي، بأنه تأسيس هذا الاتحاد جاء بهدف تعزيز التعددية وضمان المصالح المشتركة وحل الخلافات والأزمات الاقليمية والدولية، فإن ظروف عالمنا اليوم، تشير إلى صحة هذا الهدف المحدد.

وأشار الى شعار الحكومة الكرواتية في فترة رئاستها الدورية للاتحاد الاوروبي والمتمثل بـ"اوروبا قوية في عالم مليء بالتحديات"، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم دوما تحقق اتحاد "اوروبا القوية في عالم مليء بالتحديات"، وتثمن الدور الهام للرئيس الدوري في هذا المجال.

واشار الى موضوع الاتفاق النووي وخروج اميركا أحادي الجانب منه، وقال: ان دور الاتحاد الاوروبي في التوصل الى الاتفاق النووي ودعمه السياسي كان ايجاببيا، الا ان هذا الصوت الموحد لا بد ان يتحول الى عمل موحد في تنفيذ الاتفاق النووي الذي يدعمه القرار 2231 الأممي، وكذلك الدعم العملي للتعددية.

واكد انه في هذه الحالة فقط يمكن للاتحاد الاوروبي ان يكون متكأ موثوقا للدبلوماسية والسلام والتعاون في العالم واضاف، ان نهج الاحادية في العلاقات الدولية يزيد المشاكل والازمات فقط ولا بد ان تحظى الارادة الجماعية بالاحترام في الاتفاقيات الدولية.

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