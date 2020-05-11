وزير الداخلية الايراني: سوق الرساميل فرصة مناسبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي

وفي تصريحه للصحفيين امس الاثنين بعد مشاركته في اجتماع اللجنة الاعلامية الاقتصادية، قال رحماني فضلي: انه تم خلال اجتماع اليوم مناقشة موضوع السوق والأسعار وتطورات سوق البورصة والرساميل، وإقبال المواطنين على سوق البورصة من مختلف النواحي.

واوضح ان جميع الخبراء والمدراء يؤكدون أن الظروف الحالية لسوق البورصة وفرت فرصة مناسبة للغاية للبلاد، داعيا الحكومة والدولة الى الاستفادة من هذه الفرصة لعرض الأسهم العائمة والعروض الأولية وإيجاد تغييرات في توفير الاستثمارات عبر هذه السوق، من خلال تقديم المشاريع وسائر الآليات الاقتصادية.

وأكد وزير الداخلية، ضرورة صرف الموارد الحاصلة من البورصة لتعزيز الانتاج وتطوير النشاطات الانتاجية بالبلاد.

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