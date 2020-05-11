١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83784488
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وزير الداخلية الايراني: سوق الرساميل فرصة مناسبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي

وزير الداخلية الايراني: سوق الرساميل فرصة مناسبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي

طهران / 12 ايار / مايو /ارنا- اعتبر وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي، سوق الرساميل فرصة مناسبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، مؤكدا ضرورة تحويل سوق الأوراق المالية الى سوق جيدة لتمويل مشاريع القطاعين الحكومي والخاص وخاصة في مجال الانتاج.

وفي تصريحه للصحفيين امس الاثنين بعد مشاركته في اجتماع اللجنة الاعلامية الاقتصادية، قال رحماني فضلي: انه تم خلال اجتماع اليوم مناقشة موضوع السوق والأسعار وتطورات سوق البورصة والرساميل، وإقبال المواطنين على سوق البورصة من مختلف النواحي.

واوضح ان جميع الخبراء والمدراء يؤكدون أن الظروف الحالية لسوق البورصة وفرت فرصة مناسبة للغاية للبلاد، داعيا الحكومة والدولة الى الاستفادة من هذه الفرصة لعرض الأسهم العائمة والعروض الأولية وإيجاد تغييرات في توفير الاستثمارات عبر هذه السوق، من خلال تقديم المشاريع وسائر الآليات الاقتصادية.

وأكد وزير الداخلية، ضرورة صرف الموارد الحاصلة من البورصة لتعزيز الانتاج وتطوير النشاطات الانتاجية بالبلاد.

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