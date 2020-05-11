اوليانوف: اميركا تبذل قصارى جهدها لتمديد الحظر التسليحي على ايران بلا مبرر

وكتب أوليانوف في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين، أنه وفقا لقرار مجلس الامن الدولي 2231 عام 2015 فان بيع الدبابات وحاملات الجند المدرعة والمدافع والمقاتلات والمروحيات والسفن الحربية والصواريخ لايران ليس محظورا ولكن ينبغي ان يتم ذلك بموافقة مجلس الامن الدولي.

واضاف: إن القيود الحالية حول بيع 7 أنواع من الاسلحة الى ايران ستنتهي في 18 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.

وتابع اوليانوف، ان اميركا تبذل قصارى جهدها لتمديد الحظر (التسليحي) رغم انه لا يوجد اي مبرر لاعادة النظر في النص المتعلق بهذا الامر في الاتفاق النووي والقرار الصادر عن مجلس الامن الدولي.

وقال، ان المتوقع ان تجري نقاشات حامية في مجلس الامن حول هذا الموضوع.

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