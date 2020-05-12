١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83784761
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ظريف: على الأدارة الأمريكية تصحيح سلوكها بدلا من اختلاق التبريرات

ظريف: على الأدارة الأمريكية تصحيح سلوكها بدلا من اختلاق التبريرات

طهران/ 12 أيار/ مايو/ ارنا - قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: لقد توصل العالم أجمع إلى استنتاج مفاده أن أمريكا يمكن أن تتملص في أي لحظة من أي اتفاق توقع عليه، وبالتالي فأن على الإدارة الأمريكية الحالية تصحيح سلوكياتها بدلا من اختلاق التبريرات.

وحول بعض الآراء التي تتحدث عن امكانية الحوار مع امريكا، قال ظريف : ليس هناك أي حوار يجري مع أمريكا، لان الأمريكيين أثبتوا أن لاجدوى من الحوار معهم ولا يمكن الاعتماد على نتائج مثل هذا الحوار.

وبشأن دفع تعويضات لبريطانيا للأضرار التي لحقت بسفارتها في طهران عام 2012 ، قال ظريف إن هناك قواعد في القانون الدولي تفصل في هذه الأمور وأن إيران أعلنت أن حماية السفارات الأجنبية في إيران، بعهدة حكومة الجمهورية الإسلامية.

وأوضح أن جميع المسؤولين في البلاد متفقون على هذه النقطة، ولابد أن يتفاوض الجانبان على التفاصيل، مؤكدا إن أي إجراء لم يتخذ بهذا الشأن حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن عضو في البرلمان أن الحكومة الإيرانية دفعت 27 مليار تومان كتعويض لبريطانيا لمهاجمة سفارتها في عام 2012.

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