ظريف: على الأدارة الأمريكية تصحيح سلوكها بدلا من اختلاق التبريرات

وحول بعض الآراء التي تتحدث عن امكانية الحوار مع امريكا، قال ظريف : ليس هناك أي حوار يجري مع أمريكا، لان الأمريكيين أثبتوا أن لاجدوى من الحوار معهم ولا يمكن الاعتماد على نتائج مثل هذا الحوار.

وبشأن دفع تعويضات لبريطانيا للأضرار التي لحقت بسفارتها في طهران عام 2012 ، قال ظريف إن هناك قواعد في القانون الدولي تفصل في هذه الأمور وأن إيران أعلنت أن حماية السفارات الأجنبية في إيران، بعهدة حكومة الجمهورية الإسلامية.

وأوضح أن جميع المسؤولين في البلاد متفقون على هذه النقطة، ولابد أن يتفاوض الجانبان على التفاصيل، مؤكدا إن أي إجراء لم يتخذ بهذا الشأن حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن عضو في البرلمان أن الحكومة الإيرانية دفعت 27 مليار تومان كتعويض لبريطانيا لمهاجمة سفارتها في عام 2012.

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