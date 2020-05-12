البرلمان الايراني يصادق على اعطاء صفة "عاجل جدا" لمشروع قرار مواجهة اجراءات الكيان الصهيوني

وأوضح رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في المجلس مجتبى ذو النور، أن مجلس الشورى صادق بالاجماع في جلسته صباح اليوم الثلاثاء على منح هذه الأولوية لمشروع القرار المذكور والمكون من 14 مادة لمواجهة الاجراءات الصهيونية.
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طهران/ 12 أيار/ مايو/ ارنا - صادق مجلس الشورى الاسلامي على اعطاء صفة "عاجل جدا" لمشروع قرار بشأن مواجهة اجراءات الكيان الصهيوني المضادة للسلام والأمن الأقليمي والدولي.
وأوضح رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في المجلس مجتبى ذو النور، أن مجلس الشورى صادق بالاجماع في جلسته صباح اليوم الثلاثاء على منح هذه الأولوية لمشروع القرار المذكور والمكون من 14 مادة لمواجهة الاجراءات الصهيونية.
يتبع..
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