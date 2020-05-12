١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٣٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83785264
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تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 12 ايار/ مايو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 110 الاف و767 شخصا وبوفاة 48 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 6733 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1481 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 110 الاف و767 حالة لغاية الان بينهم  2713 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 88 الفا  و357 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 48 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6733   شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان  615  الفا و477 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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