مساعد رئيس الجمهورية يشيد بكفاءة الشركات المعرفية الايرانية في مواجهة كورونا

وفي تصريح اليوم الثلاثاء خلال زيارته التفقدية للمراكز التنموية بكلية الصيدلة في شيراز (جنوب)، اضاف ستاري : ان تظافر الجهود الجماعية افضت الى انتاج اجهزة حديثة على صعيد مكافحة فيروس كورونا في ايران؛ مبينا ان هناك العديد من المشاريع والاقتراحات العلمية التي دخلت خط الانتاج الواسع والتصدير الى الخارج ايضا.

ونوه مساعد رئيس الجمهورية في هذا السياق، الى الانتاج المحلي للاجهزة الطبية الاساسية مثل جهاز التنفس الاصطناعي وغيره من المعدات المستخدمة في غرف العمليات الجراحية؛ مؤكدا ان معظم المنتجات هذه حائزة على التصاريح اللازمة بما يتيح امكانية تصديرها الى البلدان الاوروبية ايضا.

وتابع، ان الشركات المعرفية الايرانية تقوم اليوم باجراء دراسات واسعة للعثور على اساليب جديدة في مجال التعرف على فيروس كورونا واحتوائه بنحو دقيق ومؤثر.

وحسب اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا في ايران، اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور ان عدد الاصابات بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 110 الاف و767 شخصا، وبوفاة 48 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 6733 شخصا.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 88 الفا و357 شخصا لغاية الان.

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