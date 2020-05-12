١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83785443
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تشييع شهداء بحرية الجيش البواسل في كنارك جنوب شرق البلاد

تشييع شهداء بحرية الجيش البواسل في كنارك جنوب شرق البلاد

زاهدان/ 12 ايار / مايو / ارنا – اقيمت صباح اليوم الثلاثاء مراسم تشييع الجثامين الطاهرة لـ 19 شهيدا من ابطال القوة البحرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين ارتقوا شهداء خلال التدريبات البحرية قبل يومين جنوبي البلاد.

وجرت مراسم التشييع في "منطقة النبوة البحرية الثالثة" بمدينة كنارك في محافظة سيستان وبلوجستان؛ بحضور المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري، وقائد بحرية الجيش الادميرال حسين خانزادي وجمع من مسؤولي المحافظة وعوائل هؤلاء الشهداء الابرار.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الإيراني، اعلنت عن تعرض احدى القطع البحرية الخفيفة التابعة لهذة القوة الى حادث خلال التدريبات البحرية التي جرت الاحد الماضي ( 10 ايار / مايو) في مياه جاسك (بمحافظة هرمزكان – جنوب) وجابهار (بمحافظة سيستان وبلوجستان - جنوب شرق البلاد).

واوضح المصدر نفسه، ان عددا من القطع البحرية للجيش كانت تقوم بتدريبات في مياه جاسك وجابهار، حيث تعرضت سفينة الاسناد "كنارك" الى حادث ما أدى الى استشهاد 19 شخصا واصابة 15 اخرين.

انتهى ** ح ع

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