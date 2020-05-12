مسؤول : ايران تمتلك ما يزيد عن 5 الاف شركة معرفية

وفي تصريح له اليوم، اوضح "صاحبكار خراساني"، ان هذا الانجاز تحقق نتيجة للخطط المحفزة والمتمثلة في 110 زرم داعمة قدمتها الحكومة على مدى الاعوام الستة الماضية لتعزيز المسيرة العلمية والتقنية في البلاد.

وافادت المعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، انه بعد مرور 6 اعوام على انطلاق حملة الانتاج الوطني في اطار الاقتصاد المقاوم، وفي ظل الرزم والخطط المحفزة لرفع المستوى العلمي والتقني ولاسيما خلال العام الحالي الذي يحمل شعار "عام قفزة الانتاج"، فقد تخطى عدد الشركات المعرفية الايرانية حد الـ 5 الاف شركة اليوم.

وفي السياق نفسه، جاءت تصريحات مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية "سورنا ستاري"، الذي اكد فيها على تعبئة الطاقات والامكانات لدى المؤسسات ذات الصلة لتعزيز مسيرة التقدم الوطنية والدفع بعجلة الشركات المعرفية في البلاد الى الامام؛ مبينا ان تحقيق ذلك سيؤدي الى ارتفاع عدد الشركات القائمة على المعرفة في ايران اكثر فاكثر.

وتطرق التقرير الصادر عن معاونية الشؤون العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية اليوم، الى الرزم المحفزة لدعم صادرات المنتجات المعرفية الوطنية الى الخارج، بما في ذلك اجراء دراسات وابحاث علمية حول وضعية الاسواق الدولية واستصدار التصاريح اللازمة للصادرات وتسهيل الاجراءات ذات الصلة.

واكد التقرير ان معاونية الشؤون العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية كرست طاقاتها لتوظيف البنى التحتية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما في ذلك تفشي فيروس كورونا وتبديلها الى فرص مواتية، وبالتالي تحقيق نقلة نوعية لدى العديد من الشركات القائمة على المعرفة والمعنية بهذا المجال.

واضاف، ان تصدير اجهزة التنفس الاصناعي ايرانية الصنع الى لبنان وروسيا والعراق خير دليل على مكانة ايران المرموقة في مجال التنافس المعرفي العالمي اليوم.

كما اشار التقرير الى توريد احدى الشركات المعرفية الايرانية عُدد فحص الاصابة بفيروس كورونا الى المانيا، وذلك بشهادة وزارة الخارجية الالمانية.

وفي هذا الصعيد، اعلن امين اللجنة الترويجية للاقتصاد المعرفي في ايران "برويز كرمي"، عن زيادة توريد هذه العدد الى المانيا في غضون الاسبوعين القادمين وبما يتيح لهذا البلد اجراء مايبلغ مليون فحص الكشف عن الاصابة بالفيروس.

انتهى ** ح ع