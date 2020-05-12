وزیرا الصحة الایراني والروسي یؤکدان علی التعاون الثنائي في مواجهة وباء کورونا

وقدم "نمكي"، في هذه المباحثات التهاني الى "موراشكو" على تسلمه حقيبة الصحة في حكومة موسكو، كما ثمن المساعدات الروسية، وقال : ينبغي توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين ايران وروسيا في سياق مكافحة فيروس كورونا، وبذل المزيد من الجهود الاقليمية لتنمية التبادل التجاري مع رعاية كامل البروتوكولات الصحية والوقائية.

وقدم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي نبذة عن اجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية في اطار التبعئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ومنها مشروع التباعد الاجتماعي الذكي وعودة النشاطات الاقتصادية تدريجيا في اطار هذا المشروع؛ مؤكدا ان البروتوكولات الصحية السائدة شكلت ارضية مناسبة لانخفاض معدل الاصابات والوفيات الناجمة عن هذا المرض في ايران.

واشار نمكي الى "العلاقات الجيدة" خلال السنوات الاخيرة بين وزارتي الصحة الايرانية والروسية؛ داعيا الى بذل الجهود لتوسيع هذه الاواصر في جميع المجالات ولاسيما الابحاث وتبادل الخبرات الطبية بين البلدين.

الى ذلك، قدم وزير الصحة الروسي شرحا للاجراءات الوقائية السائدة في بلاده لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك مراقبة الحدود وتجهيز المستشفيات واعداد بروتوكولات وقائية وصحية؛ لافتا في الوقت نفسه الى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هذه التدابير.

وفيما نوه بالعلاقات الستراتيجية القائمة بين طهران وموسكو، دعا موراشكو الى تطوير التعاون في شتى المجالات الصحية لاسيما انتاج الدواء واللقاحات الطبية بين البلدين.

انتهى ** ح ع