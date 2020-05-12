قائد الثورة الاسلامية يعزي باستشهاد عدد من كوادر بحرية الجيش الايراني

بسم الله الرحمن الرحیم

اللواء موسوي القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية

ان الحادث المؤلم الذي تعرضت اليه القطعة البحرية "كنارك"، والذي ادى الى استشهاد جمع من ابطال القوة البحرية للجيش، كان مريرا ومؤسفا للغاية بالنسبة اليّ، ورغم الثواب والاجر الجزيل الذي حاز عليه الكوادر الكادحون الذين استشهدوا بكل فخر واعتزاز في سبيل اداء مهامهم الصعبة، لكن فقدان هؤلاء الاعزاء ترك حزنا كبيرا لدى عوائلهم الثكلى، كما شكل خسارة ثقيلة عند هذه القوة.

انني اقدم العزاء الى تلك العوائل الثكلى، سائلا العلي القدير ان يمن عليهم بالصبر والسلوان وبالشفاء العاجل للجرحى؛ كما اطالب المسؤولين المعنيين باجراء تحقيق صحيح للكشف عن ابعاد هذا الحادث، وضمن تحديد المقصرين المحتملين فيه، والعمل على عدم تكرار هكذا احداث مضرة ومريرة.

انتهى ** ح ع