السفارة الايرانية في كابول تدين الهجمات الارهابية في افغانستان

وجاء في البيان، ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين بشدة الهجمات الارهابية في كابول وننغرهار ولغمان - والتي اسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين الابرياء الافغان – وتعلن مواساتها وتضامنها مع الحكومة والشعب الافغاني خاصة ذوي الضحايا.

واضاف، انه في هذه الظروف التي ادى فيها مرض كورونا للمزيد من المصاعب للشعب الافغاني الابي ومن الضروري على الجميع التعامل بالشفقة والمحبة مع المسلمين وبني جلدتهم وفقا للسنة الاسلامية الحسنة في شهر رمضان المبارك، فلا شك ان تصعيد حدة العنف يعد امرا مستهجنا للغاية ويتوجب على اعضاء المجتمع الدولي الرد بحزم على مثل هذه الممارسات.

يذكر ان 3 هجمات دموية استهدفت اليوم الثلاثاء مسجدا ومستشفى للولادة ومراسم تشييع جنازة في مناطق مختلفة من افغانستان، مما اسفرت عن مصرع واصابة العشرات.

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